Transferts : Dembélé met en place du lourd pour rassurer le PSG

Thibault Morlain

Le PSG s'est donc jeté sur Ousmane Dembélé pour renforcer son attaque. Un transfert du Français en provenance du FC Barcelone qui soulève toutefois des interrogations. En effet, Dembélé n'a clairement pas été épargné par les pépins physiques ces dernières années. Mais que le PSG se rassure, sa recrue fait tout pour remédier à cela.

Où en serait la carrière d'Ousmane Dembélé sans ses blessures ? Talentueux, le Français a toutefois vu son passage au FC Barcelone être miné par les pépins physiques. Ayant manqué de très longs mois de compétition en Catalogne, Dembélé arrive désormais au PSG pour intégrer l'effectif de Luis Enrique. Et alors que ses blessures sont un motif d'interrogation chez les supporters parisiens, Julien Stéphan a apporté une précision importante sur les actes d'Ousmane Dembélé pour se prémunir contre les blessures physiques.

« Beaucoup de choses en place sur le plan personnel »

Connaissant bien Ousmane Dembélé pour l'avoir entraîné à Rennes, Julien Stéphan a ainsi révélé à RTL sur le sujet des blessures : « Ousmane a mis beaucoup de choses en place sur le plan personnel avec son entourage pour chercher à trouver quelques réponses aux quelques pépins physiques qu'il a pu avoir quand il était à Barcelone. Il a pris aussi beaucoup de maturité. C'est devenu un homme avec le sens des responsabilités. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse bien s'intégrer ».

« Les blessures, ce n'est pas toujours lié à une problématique d'hygiène de vie »