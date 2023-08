Tout est réglé, le PSG va annoncer deux transferts

Plus que jamais en quête de nouveaux renforts offensifs, le PSG s’active dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Et comme prévu, le club de la capitale s’apprête à régler et à officialiser par la suite les arrivées d’Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos pour composer son attaque cette saison.

Ça bouge au PSG ! Après avoir déjà officialisé depuis le début du mercato estival les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Arnau Tenas et Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), le club de la capitale est sur le point d’annoncer deux nouveaux transferts.

Medical tests today for Ousmane Dembélé as new PSG player. He's already in Paris since Thursday, set to sign five year deal - move set to be completed 🔴🔵PSG are still working on final details of Gonçalo Ramos deal, expected to be done today. pic.twitter.com/QsMtHxyM9N