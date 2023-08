Mercato : Le transfert d’un champion du monde se prépare au PSG

Alexis Brunet

Le PSG va probablement passer la seconde sur le mercato, en mettant la main sur deux attaquants dans les prochains jours. Ousmane Dembélé, mais aussi Gonçalo Ramos sont annoncés proches de Paris. Après cela, le club de la capitale devra sans doute vendre quelques éléments. Il existe une chance que Leandro Paredes fasse partie de ce groupe, le champion du monde intéresse Chelsea.

Le PSG s'apprête à frapper un grand coup sur le mercato. Le club de la capitale serait tout proche de faire coup double, en recrutant dans les jours à venir Ousmane Dembélé, mais aussi Gonçalo Ramos. L'ailier du FC Barcelone devrait débarquer pour 50M€ normalement. Pour le buteur du Benfica Lisbonne, on parle d'un prêt, avec une obligation d'achat la saison prochaine. Paris payerait alors 65M€ + 15M€ de bonus. Un sacré coût pour le champion de France, d'autant que ce dernier a déjà beaucoup recruté.

Déjà plus de 120M€ dépensés par le PSG

Le PSG pourrait donc être amené à sortir 130M€ prochainement. Une somme non négligeable qui s'ajoute au 120M€ déjà dépensés par le club de la capitale. Paris a recruté Manuel Ugarte pour 60M€, Lucas Hernandez pour 45M€ environ, et Kang-in Lee pour à peu près 20M€. Cela commence à faire beaucoup, d’autant plus que du côté des ventes, le champion de France n'y arrive pas tellement.

Chelsea s'intéresse à Paredes