PSG - Mbappé : Des offres sont arrivées !

Baptiste Berkowicz

La volonté de Kylian Mbappé d'aller au bout de son contrat en 2024 avec le PSG est toujours d'actualité. Les dirigeants parisiens veulent éviter à tout prix un départ libre de tout contrat de leur numéro 7 qui causerait une perte financière considérable. Paris a reçu deux offres concrètes ces derniers jours. Chelsea et l'Arabie saoudite sont passés à l'action mais Kylian Mbappé n'a pas souhaité donner suite.

Kylian Mbappé cause des remous au PSG. La superstar n'a pas activé l'option d'un an supplémentaire à son contrat courant jusqu'en 2024 et met son club au pied du mur. Les dirigeants parisiens n'entendent pas voir partir libre leur attaquant.

PSG - Mbappé : Il annonce son départ et sa destination https://t.co/VBr29w2HKL pic.twitter.com/FxpH8eValp — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Chelsea et l'Arabie saoudite dégainent

Le club parisien attend que la situation autour de l'avenir du natif de Bondy s'éclaircisse. D'après les informations de L'ÉQUIPE , Chelsea et l'Arabie saoudite ont formulé une offre pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Le PSG était évidemment ouvert à la discussion mais la superstar française a coupé court aux potentielles tractations.

Le Real Madrid dans l'attente

Bien que Karim Benzema soit parti du Real Madrid, les Madrilènes n'ont pas encore décidé de remplacer le Français. Le club espagnol semble la destination la plus probable en cas de départ de Kylian Mbappé du PSG mais Florentino Pérez n'a pas encore formulé d'offre au sujet du numéro 7 parisien.