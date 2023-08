Coup de théâtre, Luis Enrique va faire une victime de taille au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos est plus que jamais esseulé. Fragilisé par l'issue du dossier Kylian Mbappé, mais aussi après le départ de Christophe Galtier, le Portugais pourrait bien être poussé vers la sortie à la fin du mercato estival. Son entente avec Luis Enrique durant le mois d'août sera épiée.

L'arrivée de Luis Enrique fragilise Campos

Luis Campos travaille en étroite collaboration avec le nouvel entraîneur du PSG, mais se retrouve de plus en plus esseulé au sein du club. Comme le souligne L'Equipe , l'arrivée de Luis Enrique change la donne et place le Portugais dans une situation inconfortable.

Les deux hommes collaborent, mais...