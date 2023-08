Mbappé : Un clash éclate au PSG, le boss pète les plombs

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé affole le mercato depuis plusieurs semaines maintenant. Mais il a également le don de provoquer quelques tensions au PSG. Le cas de la star de 24 ans pourrait notamment faire une grosse victime collatérale puisque l'avenir de Luis Campos serait en jeu. Nasser Al-Khelaïfi s'en serait d'ailleurs pris au conseiller football parisien récemment à cause du dossier Mbappé.

L’avenir de Kylian Mbappé est au coeur des rumeurs sur le mercato. Il y a quelques semaines, le champion du monde a fait savoir au PSG qu’il ne comptait pas étendre son engagement jusqu’en juin 2025 à travers une lettre. Depuis, le club de la capitale lui a déclaré la guerre afin de le pousser vers la sortie. Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très clair : Kylian Mbappé ne partira pas libre. Mais la gestion de ce dossier aurait créé quelques frictions en interne et pourrait ainsi faire une grosse victime collatérale.

Luis Campos, victime du feuilleton Mbappé ?

Comme rapporté par Le Parisien et confirmé par RMC Sport , l’issue du feuilleton Kylian Mbappé devrait avoir une grande influence sur l’avenir de Luis Campos au PSG. Le conseiller football parisien n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale. Son entourage n’a d’ailleurs souhaité réagir lorsqu’il a été interrogé sur le potentiel départ du Portugais. La relation entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se serait tendue au cours des derniers jours, notamment à cause du cas Kylian Mbappé.

Nasser Al-Khelaïfi a dégoupillé en interne