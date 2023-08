PSG : Mbappé va faire une victime colossale en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Seulement un an après son arrivée au PSG, Luis Campos serait déjà poussé au départ. En effet, le conseiller sportif ne ferait plus l'unanimité du côté de Doha et son départ en septembre se préciserait sérieusement. Et pour cause, sa gestion du cas Mbappé n'a notamment pas convaincu l'état-major parisien.

Il y a un peu plus d'un an, Leonardo était invité à quitter le PSG après un second mandat qui aura duré trois ans. Et pour cause, sa relation avec l'entourage de Kylian Mbappé était devenu un problème et le club de la capitale a donc accédé à la requête de son attaquant durant les négociations pour sa prolongation. C'est ainsi que Luis Campos qui a été nommé conseiller sportif du PSG. Proche du clan Mbappé, le Portugais n'est toutefois plus en odeur de sainteté à Paris.

PSG : Un coup de tonnerre se prépare pour le projet QSI https://t.co/iI9fSeskaj pic.twitter.com/rZeGLclYX6 — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Après Leonardo, Campos victime collatérale du feuilleton Mbappé ?

Ironie du sort, Luis Campos pourrait bien être démis de ses fonctions à cause de sa gestion du cas Mbappé. En effet, selon les informations du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi serait très remonté contre le dirigeant portugais depuis que le feuilleton Mbappé a été relancé. Le média ajoute qu'une date a même probablement scellé le sort de Luis Campos au PSG à savoir le 23 juin. C'est ce jour-là que le capitaine de l'équipe de France a envoyé sa lettre dans laquelle il annonce son intention de ne pas activer l'option présente dans son contrat pour prolonger d'une saison. Ce qui a entraîné la colère d'Al-Khelaïfi dont la collaboration avec Luis Campos ne semble plus possible.

Campos n'était pas favorable à la mise à l'écart de Mbappé