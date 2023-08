Révolution au PSG, qui va remplacer Luis Campos ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la bombe de ces dernières heures sur le mercato. En effet, plusieurs médias affirment que l'avenir de Luis Campos au PSG s'inscrit plus que jamais en pointillés. Le conseiller sportif portugais pourrait payer sa gestion du mercato ainsi que celle du feuilleton Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi travaillerait d'ailleurs à sa succession. Mais quel serait le profil idéal pour remplacer Campos ?

Il y a un plus d'un an, le PSG prenait tout le monde de court en annonçant la prolongation de Kylian Mbappé. Mais à quel prix ! Au-delà d'un contrat exceptionnel, l'attaquant français s'est également vu offrir la possibilité d'attirer des proches dans l'organigramme du club. C'est ainsi que Luis Campos a débarqué pour remplacer Leonardo. Le dirigeant portugais connaît très bien Kylian Mbappé et son entourage depuis leur passage commun à l'AS Monaco. Néanmoins, le conseiller sportif du PSG ne fait déjà plus l'unanimité à Doha, siège de l'état-major du club de la capitale.

Campos sur le départ ?

Ainsi, selon les informations du Parisien , confirmées par d'autres médias, Luis Campos est plus fragilisés que jamais au PSG. Son départ en septembre devient une probabilité importante. Il faut dire Nasser Al-Khelaïfi lui reproche plusieurs choses. Tout d'abord, sa gestion du cas Mbappé qui est désormais en conflit avec son club. Le recrutement l'été dernier n'a pas non plus été du goût de la direction parisienne qui n'apprécie pas non plus l'importance prise par Jorge Mendes dans le mercato du PSG. Le club de la capitale travaille donc déjà pour remplacer Luis Campos.

Maldini le favori pour le remplacer ?