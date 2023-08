Neymar - Mbappé : Le PSG continue ses folies sur le mercato

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le PSG a cassé sa tirelire en bouclant la signature de Manuel Ugarte pour environ 60M€. De surcroit, le club de la capitale paye également le prix fort pour s'offrir les services d'Ousmane Dembélé (50M€) et de Gonçalo Ramos (80M€). D'ailleurs, ces trois opérations intègrent le top 10 des plus gros transferts de l'histoire du PSG.

Après un mercato estival raté en 2022, Luis Campos s'active en coulisses pour se racheter auprès du PSG. D'ailleurs, le conseiller football parisien a déjà bouclé huit recrues lors de cette fenêtre de transferts. En effet, le PSG vient d'accueillir Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio et Arnau Tenas. Malgré ces huit signatures (en comptant le rapatriement de Xavi Simons), le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi n'a pas encore clôturé son mercato estival.

Gonçalo Ramos entre dans le top 3 du PSG

Désireux de renforcer davantage son attaque, le PSG est sur le point d'officialiser les arrivées d'Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos. Et pour ces deux attaquants de grand talent, le club de la capitale n'a pas lésiné sur les moyens, même si le transfert du Français reste une très bonne affaire. En effet, le PSG va débourser environ 50M€ pour arracher Ousmane Dembélé au FC Barcelone et une somme proche de 80M€ (65M€ + 15M€ de bonus) pour chiper Gonçalo Ramos à Benfica. Avec l'opération Manuel Ugarte, qui a couté près de 60M€, l'écurie parisienne voit trois nouveaux joueurs intégrer le top 10 des plus gros transferts de son histoire.

Dembélé et Ugarte intègrent le top 10

Depuis le rachat de QSI et l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG a fait sauter la banque à plusieurs reprises. En effet, le Qatar n'a pas hésité à casser sa tirelire pour renforcer considérablement l'effectif parisien au fil des années et attirer les plus grandes stars de la planète, même s'il est également capable de réaliser des coups en or à 0€ (Lionel Messi, Sergio Ramos, Milan Skriniar et Marco Asensio par exemple). Avec l'arrivée de Manuel Ugarte et celles à venir d'Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos, voici le top 10 à jour des transferts les plus chers de l'histoire du PSG.



1. Neymar (31 ans, FC Barcelone) : 222M€

2. Kylian Mbappé (24 ans, AS Monaco) : 180M€

3. Gonçalo Ramos (22 ans, Benfica) : 80M€

4. Achraf Hakimi (24 ans, Inter) : 70M€, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité

5. Edinson Cavani (36 ans, Naples) : 65M€

6. Angel Di Maria (35 ans, Manchester United) : 63M€

7. Manuel Ugarte (22 ans, Sporting) : 60M€

8. Mauro Icardi (30 ans, Inter), David Luiz (36 ans, Chelsea) et Ousmane Dembélé (26 ans, FC Barcelone) : 50M€