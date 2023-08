Mercato : Dembélé a menti sur le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé tout proche d’un transfert en direction du PSG, Ousmane Dembélé devrait donc être la prochaine recrue XXL du club de la capitale. Pourtant, il y a à peine quelques semaines, l’attaquant français avait catégoriquement nié toute discussion avec le PSG et affichait même son envie de prolonger au FC Barcelone. Un gros mensonge ?

Ousmane Dembélé et le PSG, ça brûle ! Désireux de remplacer Kylian Mbappé qui se retrouvé désormais poussé vers la sortie étant donné qu’il a refusé d’activer sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, le club francilien a mis le paquet ces derniers jours sur le recrutement de Dembélé. Xavi, l’entraîneur du Barça, a d’ailleurs confirmé le transfert imminent de l’ancien Rennais, qui ne fait plus l’ombre d’un doute. Et pourtant…

PSG : Dembélé part au clash, il règle ses comptes avant son transfert https://t.co/NKcDfOfnTX pic.twitter.com/1VXyGMudhB — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

« Il n’y a rien avec le PSG »

Le 17 juin dernier, dans un entretien qu’il avait accordé au quotidien espagnol MARCA , Ousmane Dembélé avait clairement indiqué qu’il n’envisageait pas de rallier le PSG, lui qui fait déjà l’objet de nombreuses spéculations à cette époque : « Je ne sais pas pourquoi on parle tant du PSG. Ce doit être parce que c'est un club français, mais il n'y avait et il n'y a rien avec le PSG », confiait Ousmane Dembélé, qui semblait donc avoir d’autres projets d’avenir que de signer au PSG cet été. En effet, l’attaquant de l’équipe de France avait surtout tendu une perche au FC Barcelone.

Dembélé voulait prolonger au Barça