PSG : Une deadline est fixée pour ce gros transfert

Amadou Diawara

Pour renforcer la pointe de son attaque, le PSG serait déterminé à boucler la signature d'Harry Kane, également suivi de près par le Bayern. Ouvert à l'idée de quitter Tottenham, l'international anglais aurait fixé une deadline pour son transfert. En effet, Harry Kane ne compterait pas quitter les Spurs une fois que la Premier League aura repris ses droits, soit le 13 aout.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham, Harry Kane serait dans le viseur du PSG, qui veut à tout prix recruter un nouvel avant-centre de classe mondiale. Toutefois, le club de la capitale aurait un adversaire de taille sur ce dossier : le Bayern.

Harry Kane refuse de quitter Tottenham après le 13 aout

En plus du PSG, le Bayern serait également sur les traces d'Harry Kane. Et malheureusement pour l'écurie rouge et bleu, le club bavarois aurait les faveurs de l'international anglais actuellement. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Harry Kane aurait fixé une deadline pour son transfert.

Un transfert à 115M€ au Bayern ?