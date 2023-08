Dembélé : La date de son arrivée au PSG est révélée

Benjamin Labrousse

Comme l'a récemment confirmé l'entraîneur du FC Barcelone Xavi, Ousmane Dembélé va s'engager avec le PSG pour 5 années. L'ailier de 26 ans est attendu dans les prochains jours à Paris afin de passer sa traditionnelle visite médicale. Mais la presse espagnole a désormais dévoilé la date du premier entraînement de l'International français sous les ordres de Luis Enrique.

Le PSG s'apprête à frapper un énorme coup sur le mercato estival. Ce jeudi, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que le club parisien souhaitait boucler deux recrues de tailles dans les prochains jours en la personne d'Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos.

Le PSG monte au créneau pour son prochain transfert ! https://t.co/yCcaXf20ZL pic.twitter.com/zCpUGqBhzH — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Dembélé officialisé ce vendredi ?

Concernant le cas Ousmane Dembélé, la presse espagnole et notamment le média catalan SPORT affirmait que le club parisien aurait exigé à Ousmane Dembélé de venir le plus vite possible à Paris. L'objectif du PSG est de pouvoir officialiser l'arrivée de l'ancien joueur du Stade Rennais dans la journée de vendredi.

1er entraînement avec le PSG prévu lundi pour Dembélé