Mercato : Le FC Nantes tente le coup Marquinhos

Alors que la Ligue 1 va reprendre va ses droits d'ici quelques jours, l'effectif du FC Nantes est encore loin d'être au complet. Cet été, les Canaris ont perdu des joueurs importants et il faut donc les remplacer. Du côté de Nantes, on tenterait donc de trouver du sang neuf où on peut et voilà qu'on aurait coché le nom de Marquinhos... le joueur d'Arsenal.

En perdant Andy Delort, mais surtout Ludovic Blas, le FC Nantes s'est affaibli offensivement. Si Pierre Aristouy a encore des joueurs sous le main, l'idée serait de recruter de nouveaux éléments d'ici la fin du mercato estival. C'est donc ce à quoi s'activerait actuellement Nantes, ayant coché pour cela différents noms.

Marquinhos à Nantes ?

Ainsi, selon les informations de Ouest France , le FC Nantes penserait notamment à Marquinhos, non pas le joueur du PSG, mais son homonyme qui joue à Arsenal. Revenant d'un prêt à Norwich, l'ailier brésilien de 20 ans pourrait donc être la solution pour les Canaris, qui auraient en revanche fait une croix sur l'arrivée Meschack Elia.

Ça s'active pour le mercato

Ça bouge donc en coulisses pour le mercato du FC Nantes. Le quotidien régional précise également que les Canaris envisageraient de proposer 5M€ pour Douglas Augusto, milieu de terrain du PAOK Salonique. Yunus Akgun pourrait lui débarquer de Galatasaray en prêt, tandis que Chidozie Awaziem est toujours une option envisagée à Nantes en défense.