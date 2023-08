PSG : Mbappé prépare son transfert, une stratégie est mise en place

Benjamin Labrousse

Non retenu dans le cadre de la tournée estivale japonaise et coréenne du PSG, Kylian Mbappé laisse entretenir le flou quant à son avenir. Alors que son contrat le liant au club parisien expire dans un an, la situation autour de l’attaquant français perturbe l’atmosphère du club de la capitale, même si en interne, une stratégie de communication a été établie à ce sujet.

Le 12 août prochain, le PSG désormais sous la houlette de Luis Enrique, entamera sa saison 2023-2024 avec la réception de Lorient au Parc des Princes. Mais alors que le club parisien termine sa préparation estivale par une rencontre face aux Coréens de Jeonbuk ce jeudi (10h), Kylian Mbappé sera-t-il présent à Paris la saison prochaine ?

C’est terminé pour Mbappé, l’annonce choc du PSG https://t.co/mf705E8ZBu pic.twitter.com/vZym8ZoVb1 — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Kylian Mbappé vers le Real Madrid en 2024 ?

Car depuis plusieurs semaines, un possible départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid agite le mercato estival, et place le PSG dans une situation peu confortable. Car les dirigeants parisiens suspectent l’attaquant de 24 ans d’avoir d’ores et déjà un accord avec le club espagnol pour une arrivée libre en 2024.

Le PSG a mis en place une stratégie de communication autour du cas Mbappé