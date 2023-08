Dembélé - PSG : Il met un vent à la presse

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Ousmane Dembélé va évoluer sous les couleurs du PSG à la reprise. En effet, le club de la capitale devrait offrir 50M€ au FC Barcelone pour s'attacher les services de l'attaquant français cet été. Interrogé sur le transfert d'Ousmane Dembélé, Rafa Yuste a préféré entretenir le mystère.

Arrivé au FC Barcelone lors de l'été 2017, Ousmane Dembélé ne défendra plus les couleurs blaugrana en 2023-2024. En effet, l'attaquant français de 26 ans est sur le point de s'engager en faveur du PSG.

Ousmane Dembélé arrive au PSG

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Ousmane Dembélé va rejoindre le PSG cet été. Pour faire plier le FC Barcelone, le club de la capitale va débourser environ 50M€. Interrogé sur l'avenir d'Ousmane Dembélé, Xavi a confirmé son départ vers le PSG dernièrement : « Je vais être clair, Dembélé nous a demandé de partir, il nous a dit qu'il avait une proposition du PSG, qu'ils l'avaient appelé de là-bas et il a été très direct. C'est une décision personnelle et nous ne pouvons rien y faire. Je suis vraiment désolé pour lui parce que nous avons pris grand soin de lui pour qu'il soit heureux et qu'il continue à faire la différence, mais il a cette proposition, il a dit qu'il voulait partir. C'est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, c'est hors de notre portée, et je lui souhaite toute la chance du monde parce qu'il nous a beaucoup apporté, au moins quand j'étais entraîneur ».

Rafa Yuste reste énigmatique