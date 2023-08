Transfert historique, c’est du jamais-vu au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En quête de renforts offensifs, le PSG accélère dans son mercato et s’apprête à boucler le transfert de Gonçalo Ramos pour 80M€ bonus compris. Une opération qui, selon les variables, va entrer dans l’histoire du club puisque l’attaquant deviendrait le Portugais le plus cher jamais recruté, devançant Vitinha et Nuno Mendes.

Entre le PSG et le Portugal, c’est une belle histoire. Alors que la ville de Paris peut compter sur une importante communauté lusitanienne, le club de la capitale a déjà accueilli 16 joueurs portugais depuis sa création, et un nouveau devrait s'ajouter à la liste dans les prochains jours. Désireux de se renforcer en attaque, l’écurie parisienne est proche de s’attacher les services de Gonçalo Ramos, qui s’apprête, déjà, à entrer dans l’histoire du PSG. Et pour cause, l’international de Benfica devrait devenir le Portugais le plus cher jamais recruté par le club, avec un transfert fixé à 80M€ bonus compris, et une part fixe avoisinant 65M€.

Vitinha déjà dépassé au classement

Le haut du classement est logiquement dominé par des joueurs recrutés durant l’ère QSI. Vitinha est le dernier en date, s’engageant en faveur du PSG dès le début du mercato estival 2022 pour 41.5M€ en provenance du FC Porto où il venait d’être élu meilleur jeune du championnat. Joueur portugais le plus cher de l'histoire du club parisien, il s’apprête aujourd’hui à laisser sa place à Gonçalo Ramos. Le même été, un autre joueur de la sélection débarquait dans la capitale en la personne Renato Sanches. Le milieu du LOSC a signé pour 15M€, un investissement qui n’a pas porté ses fruits en raison de ses nombreux pépins physiques.

Les deux Portugais n’arrivaient pas en terre inconnue puisqu’ils pouvaient compter sur la présence de deux compatriotes dans l’effectif avec Nuno Mendes, enrôlé en 2021 en prêt (pour 7M€) avant de voir son option d’achat de 38M€ levée l’année suivante, et Danilo Pereira, acheté 16M€ en mai 2021. Gonçalo Guedes complète le podium, devançant donc Vitinha et Nuno Mendes, avec son transfert survenu en janvier 2017 pour 30M€. Un bref passage dont on ne retiendra que le dénouement, l’attaquant étant prêté puis vendu pour 40M€ au FC Valence en 2018, après seulement 13 rencontres disputées sous le maillot rouge et bleu, soit toujours à ce jour la plus grosse vente réalisée par le PSG.

Pauleta et les autres avant le Qatar

Quid des autres Portugais passés par le PSG ? Méconnu du grand public, Serif Nhaga figure encore aujourd’hui dans l’effectif parisien en tant que stagiaire pro, s’engageant en début d’année 2023 après avoir quitté FC Porto. Pour retrouver trace des autres joueurs lusitaniens, ils font remonter dans le temps avec Pedro Miguel Pauleta, 5e Portugais le plus cher du club avant le recrutement de Gonçalo Ramos avec une indemnité estimé à 11M€ lors de son arrivée en 2003. L’ aigle des Açores marquera à jamais les supporters durant des années sombres sur le plan sportif pour le PSG en devenant le meilleur buteur du club avec 109 réalisations jusqu’à sa retraite en 2008, record depuis battu par Edinson Cavani puis Kylian Mbappé. Il côtoiera durant son aventure parisienne Hugo Leal, arrivé en 2001 de l’Atlético de Madrid et resté trois saisons au PSG. Le milieu reste dans les mémoires pour sa prestation lors de la finale de Coupe de France perdue contre l'AJ Auxerre en 2003, exclu après avoir ouvert le score.

Humberto Coelho a lui aussi marqué le PSG, recruté par Daniel Hechter en 1975 après de longues années glorieuses à Benfica. En deux saisons, le défenseur s’imposera comme l’un des tauliers du jeune club. Une trajectoire similaire à celle de Fernando Cruz, premier Portugais acheté par le PSG arrivant de Lisbonne, et disputant une seule année dans la capitale. Joao Alves (1979-1980), Daniel Kenedy (1996-1997), Manuel Helder (janvier 1999-juin 1999), Agostinho (2001-2002), Felipe Teixeira (2002 à 2003 puis de 2004 à 2005) et Helder Cristovao (2004-2005) feront également des passages éclairs du côté du Parc des Princes.