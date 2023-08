PSG : C'est la panique, Mbappé est attendu au Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jusqu’ici dans une position attentiste, le Real Madrid pourrait être contraint de passer à la vitesse supérieure pour Kylian Mbappé après avoir constaté ses lacunes offensives lors des matches de préparation. La presse espagnole somme en tout cas Florentino Pérez d’agir, alors que le PSG est vendeur.

Alors que la reprise des Championnats approche à grands pas, le PSG n’a pas réglé le cas Mbappé et espère toujours recevoir une offre répondant à ses attentes et susceptible de convaincre l’international français de plier bagage à un an de la fin de son engagement. Le Real Madrid apparaît jusqu’ici en position de force, le temps jouant en sa faveur pour le recrutement de Kylian Mbappé, mais les mauvais résultats enregistrés par le club durant sa tournée estivale pourraient finalement mettre les Merengue sous pression.

Bientôt au #PSG, Ousmane Dembélé met fin à six années compliquées au Barça, sans jamais parvenir à faire oublier NeymarLe Français est bien loin du bilan du Brésilien à Barcelone, mais également à Paris sur la même période, de quoi renforcer les crainteshttps://t.co/DHLyrKW5f0 — Bernard Colas (@BernardCls) August 2, 2023

« Mbappé n’est pas un caprice, c’est une nécessité »

Sèchement battu par le FC Barcelone (0-3) le week-end dernier, le Real Madrid s’est de nouveau incliné dans la nuit de mercredi à jeudi face à la Juventus (1-3). De quoi inquiéter supporters et observateurs, qui somment Florentino Pérez de passer à la vitesse supérieure avec Kylian Mbappé. « Mbappé n’est pas un caprice, c’est une nécessité , écrit Marca après le revers contre la Juve. Madrid aurait tort de tout confier à Vinicius avec le meilleur footballeur de la planète à sa portée. Parce que Joselu est toujours une solution d'urgence et Rodrygo ne ressemble toujours pas à un footballeur à 30 buts. Donc tous les chemins mènent à Mbappé si Madrid veut se battre pour toutes les compétitions, qui a une équipe pour lui s'il fixe les zones. »

« Vinicius ne suffit pas »