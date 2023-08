PSG - Mbappé : Son prochain club est annoncé en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plein conflit avec le PSG, qui a décidé de l'écarter de la tournée au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé est clairement mis sur le marché par le club de la capitale. Néanmoins, le Real Madrid ne semble pas avoir l'intention de bouger cet été et pourrait patiemment attendre un an pour le recruter libre.

Le feuilleton Mbappé continue d'animer l'été sur le mercato. L'attaquant du PSG a effectivement été écarté de la tournée estivale au Japon après avoir refusé de prolonger son contrat qui s'achève en juin 2024. Par conséquent, le club de la capitale espère vendre son joueur afin d'éviter un départ libre l'été prochain. Mais le Real Madrid semble avoir l'intention de patienter tranquillement comme l'assure le journaliste espagnol Joaquín Maroto.

EXCLU @le10sport : Matheus Nunes ne fait pas partie des plans du PSG pour cet été https://t.co/pRHh2xoRWt — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 2, 2023

«Le Real Madrid ne se préoccupe pas de ce joueur»

« La situation réelle, et non la bulle générée sur les médias sociaux, est que Mbappé est un joueur avec un contrat valide qui a déclaré qu'il voulait respecter ce contrat. Le Real Madrid ne se préoccupe pas de ce joueur, précisément pour cette raison. Ce qui se passera après janvier est une autre question, s'il ne renouvelle pas son contrat. Mais il a dit qu'il voulait remplir son contrat », révèle-t-il au micro d' El Larguero avant d'ajouter qu'il est peu probable que Kylian Mbappé renonce à sa prime à la signature au Real Madrid.

«La situation actuelle n'affecte pas le Real Madrid»