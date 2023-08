L’OM annonce son intention de signer un joueur !

Jean de Teyssière

Le mercato de l'OM a été très fructueux avec de nombreuses arrivées. Les nouveaux venus auront un rôle clé puisqu'ils semblent tous avoir été choisis pour intégrer le onze de départ de Marcelino. Mais les dirigeants marseillais ne semblent pas vouloir s'arrêter là puisque du côté des joueurs déjà présents, comme Pape Gueye, l'idée est de le prolonger. C'est en tout cas ce que souhaite Pablo Longoria, heureux du niveau de jeu de son international sénégalais après son prêt au FC Séville la saison dernière.

Sorti d'affaire après la décision du Tribunal Arbitral du Sport d'annuler la décision de la FIFA d'interdire l'OM de recrutement pendant un an suite à l'arrivée de Pape Gueye en janvier 2022, le club marseillais souhaite toujours attacher son avenir à celui de son international sénégalais.

« Il faut être fou pour refuser l'OM »

Lorsqu'il est arrivé à l'OM en janvier 2022, Pape Gueye avait fait une belle déclaration d'amour à l'OM : « C’est un club, étant plus jeune, je rêvais d’y jouer. Tout le monde connaît l’OM que ce soit en France ou dans le monde entier, ça fait rêver. Quand l’OM t’appelle, il faut être fou pour refuser. On connaît les supporters, le Stade Vélodrome, il y a beaucoup de choses à dire sur ce club. Je ne regrette pas d’avoir fait ce choix-là, je suis très content d’être dans ce club avec ce type de joueurs. »

« Gueye a été à un très haut niveau de jeu et notre intention est de le prolonger »