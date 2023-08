Une star de l'OM lance un énorme défi au PSG !

Jean de Teyssière

L'OM a frappé un gros coup sur le mercato en signant l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. L'ancien joueur de Chelsea est arrivé libre à Marseille et affiche déjà des grandes ambitions avec son nouveau club. Au point d'arriver à battre le PSG ? Tout est possible selon Aubameyang qui semble plus que jamais convaincu par le projet marseillais.

Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé à l'OM, tout comme six autres recrues. Attaquant reconnu, il profite de la défiance de Chelsea à son sujet pour changer d'air et rejoindre les rangs olympiens. L'ancien joueur de l'ASSE était présenté à la presse ce jeudi, et en a profité pour afficher ses grandes ambitions.

« Battre le PSG ? Tout le monde a quelque chose comme ça dans la tête »

Avec un tel joueur dans son effectif, et un mercato aussi bien mené, du moins sur le papier car la saison de l'OM n'a pas encore commencé, Pierre-Emerick Aubameyang a profité de sa présentation à la presse pour répondre à une question sur le PSG : « Battre le PSG ? Tout le monde a quelque chose comme ça dans la tête. »

L’OM annonce des nouveaux renforts ! https://t.co/F97R3FEBxd pic.twitter.com/9aR1mnEsFc — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

« La saison peut être belle mais... »