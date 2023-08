Coup de tonnerre, une star refuse son transfert à l'OM

Thibault Morlain

Du côté de l'OM, on avait encore un espoir de revoir Alexis Sanchez. Arrivé au terme de son contrat, le Chilien dispose d'une offre de prolongation du club phocéen. La réponse du principal intéressé est donc très attendue sur la Canebière et voilà qu'on en saurait désormais plus sur le choix d'Alexis Sanchez.

L'été dernier, Alexis Sanchez signait pour un an avec l'OM, disposant également d'une année supplémentaire en option. Le contrat du Chilien est alors arrivé à son terme, sans qu'il ne décide de prolonger pour le moment. En effet, Sanchez est aujourd'hui encore libre et à la recherche d'un club. De quoi faire naitre certains espoirs à l'OM concernant un retour du natif de Tocopilla.

Alexis Sanchez vise l'Italie

Mais voilà qu'Alexis Sanchez ne devrait pas revenir à l'OM. C'est en tout cas ce qu'on annonce en Italie. En effet, selon les informations du Corriere della Sera , le Chilien aurait refusé toutes les propositions, n'ayant qu'une seule idée en tête : revenir en Serie A.

Un retour à l'Inter Milan ?

Passé par l'Inter Milan, Alexis Sanchez veut donc retrouver l'Italie. Il a d'ailleurs été question d'un possible retour à l'Inter. Le fait est que pour le moment, tout serait à l'arrêt au sein du club milanais. Comme développé par le média transalpin, tant que Joaquin Correa ne sera pas parti, rien ne bougera...