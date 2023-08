L'OM affole le mercato, quelle est la nouvelle priorité ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, Pablo Longoria dynamise le mercato. L'OM a effectivement déjà bouclé le recrutement de six nouveaux joueurs, dont l'immense majorité devrait être titulaire. Néanmoins, le club phocéen n'en a peut-être pas terminé avec son mercato. Mais quelle doit être désormais la priorité de l'OM ?

A une semaine de disputer le barrage aller en Ligue des champions, contre le Panathinaïkos, l'Olympique de Marseille s'est déjà très largement renforcé. En effet, six joueurs ont signé à savoir Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. A l'exception du portier espagnol, qui sera la doublure de Pau Lopez, les cinq autres recrues de l'OM sont des titulaires en puissance pour Marcelino qui peut se réjouir d'avoir vu son effectif être massivement renforcé. Mais quelle est désormais la priorité ?

Transfert historique à l’OM, le fiasco continue https://t.co/QFi0ShjGzW pic.twitter.com/7iofoo49UO — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Des renforts défensifs à venir ?

En effet, si la suite du mercato s'annonce plus calme à l'OM, L'EQUIPE a révélé que deux renforts étaient encore attendus, à savoir un latéral polyvalent, capable d'évoluer sur les deux ailes ainsi qu'un joueur offensif sur le côté gauche. Il faut dire que ni Renan Lodi à gauche, ni Jonathan Clauss n'ont de doublures dans leur couloir. Mais l'OM pourrait également être tenté à l'idée de recruter un défenseur central.

Un dégraissage indispensable

Et pour cause, l'OM est désormais dans l'obligation de vendre, et l'avenir de Chancel Mbemba semble incertain. Auteur d'une magnifique saison, le défenseur congolais pourrait toutefois partir. Une autre grosse vente pourrait intervenir au milieu de terrain où il y a désormais un embouteillage. Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout voire Valentin Rongier pourraient être concernés. Mais ce n'est pas tout. En plus de Cengiz Under, qui va rejoindre Fenerbahçe pour environ 15M€, l'OM veut se débarrasser d'autres indésirables tels que Pol Lirola, Jordan Amavi et Konrad de La Fuente. Après avoir sorti le chéquier, Frank McCourt compte bien enfin récupérer de l'argent.



Selon vous, quelle sera la prochaine priorité de l'OM ?