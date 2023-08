Un attaquant débarque à l'ASSE, du lourd est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, la priorité de l'ASSE était claire. Après avoir laissé filer Jean-Philippe Krasso, qui s'est engagé libre avec l'Etoile Rouge de Belgrade, il fallait absolument recruter un nouvel avant-centre. Dans cette optique, les Verts ont obtenu la signature d'Ibrahim Sissoko dont le contrat avait pris fin à Sochaux. Et pour Denis Balbir, c'est un très joli coup réalisé par l'ASSE.

Si l'ASSE a réussi à ne pas totalement sombrer lors de la première partie de la saison dernière, elle le doit en grande partie à Jean-Philippe Krasso, auteur d'une saison exceptionnelle. Néanmoins, en fin de contrat, il a décidé de rejoindre l'Etoile Rouge de Belgrade ce qui a poussé les Verts à se mettre en quête d'un nouvel attaquant Dans cette optique, c'est Ibrahim Sissoko qui a débarqué libre. Un très bon choix selon Denis Balbir.

Sissoko, la bonne pioche ?

« Désormais, toute la question est de savoir si l'ASSE est prête pour la reprise. Je le pense. Maintenant on ne le saura vraiment qu'après les premiers matchs. Le Mercato n'est pas encore fini mais les Verts ne sont pas trop en retard dans la construction de leur effectif. Même s'il n'y a eu que deux arrivées avec Ibrahim Sissoko et Dylan Batubinsika, il s'agit de vrais renforts à deux postes-clés. Pour remplacer Krasso, les Verts ont misé sur un vrai buteur rodé aux joutes de Ligue 2 », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football club , avant de poursuivre. .

L'ASSE déjà prête ?