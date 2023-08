Mercato : Luis Enrique réclame du lourd, panique au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré l'arrivée imminente d'Ousmane Dembélé, Luis Enrique cherche encore l'avant-centre qui occupera la pointe de l'attaque de son 4-3-3. Le technicien espagnol a une idée très précise du profil d'attaquant qu'il recherche et l'a fait savoir au PSG qui se démène désormais pour recruter le joueur idéal.

Ce n'est plus qu'une question de temps. Ousmane Dembélé va effectivement rejoindre le PSG dans les prochaines heures en provenance du FC Barcelone pour un transfert avoisinant les 50M€. Une recrue qui devrait ravir Luis Enrique qui attend avec impatience de renforts offensifs. Néanmoins, l'arrivée de l'ailier français est clairement insuffisante et la signature d'un avant-centre est toujours attendu puisque pour le moment, Hugo Ekitike est le seul spécialiste du poste dans l'effectif parisien.

Luis Enrique a une idée précise de l'attaquant qu'il veut

Et selon les informations du Parisien , Luis Enrique sait d'ailleurs parfaitement l'avant-centre dont il a besoin au PSG. Dans l'idéal, le technicien espagnol attend un véritable finisseur habile techniquement. Et pour cause, l'ancien coach du Barça a besoin d'une pointe capable de faire jouer les autres en servant de relais. Un attaquant dont le profil est donc différent de celui de Kylian Mbappé, qui brille pour ses qualités de vitesse et son jeu dans la profondeur. Mais sur le marché, ce profil se fait dans plus en rare.

Kolo Muani ou Ramos, les deux pistes chaudes ?

En effet, Harry Kane coche de nombreuses cases, mais le buteur anglais privilégie toujours un transfert vers le Bayern Munich. En ce qui concerne Dusan Vlahovic, dont le nom a été associé au PSG, il ne correspond pas au portrait-robot défini par Luis Enrique. Par conséquent, l'étau se resserre. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos semblent être les deux dernières pistes chaudes à Paris. L'ancien Nantais aurait la préférence de Nasser Al-Khelaïfi tandis que Luis Campos pencherait vers l'attaquant de Benfica...