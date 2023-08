Un accord à 6M€ est trouvé, ça ne va pas plaire à l'OM

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'AC Milan, Charles de Ketelaere serait dans le collimateur de l'OM. Toutefois, le club phocéen pourrait voir l'Atalanta lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier. En effet, la Dea aurait un accord avec les Rossoneri pour boucler la signature du milieu offensif de 22 ans.

Arrivé à l'AC Milan lors de l'été 2022, Charles de Ketelaere aurait tapé dans l'œil de Pablo Longoria. En effet, le président de l'OM serait favorable à l'idée de boucler la signature du milieu offensif de 22 ans lors de ce mercato estival. Toutefois, Charles de Ketelaere devrait rester en Italie la saison prochaine.

L'Atalanta devance l'OM pour De Ketelaere

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Charles de Ketelaere ne portera pas les couleurs de l'AC Milan en 2023-2024, mais il devrait tout de même évoluer en Serie A. A en croire le média transalpin, l'international belge serait sur le point de signer à l'Atalanta.

De Ketelaere doit donner son aval pour son transfert