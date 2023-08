Mercato : Le RC Lens annonce un échec important

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec le départ de Loïs Openda, qui s'est engagé avec le RB Leipzig pour 50M€, le RC Lens doit dénicher un nouveau renfort offensif d'envergure pour compenser l'absence du Belge. Dans cette optique, les Sang-et-Or se sont rapidement tournés vers Levi Garcia. Une piste qui ne va cependant pas aboutir comme l'assure Franck Haise lui-même.

Comme prévu, le RC Lens n'a pas pu refusé l'offre qui s'est présentée pour Loïs Openda. Le RB Leipzig a effectivement proposé 50M€, bonus compris, ce qui pousse les Sang-et-Or à trouver son successeur, malgré l'arrivée de Morgan Guilavogui en provenance du Paris FC. Mais ce dossier est compliqué comme l'annonce Franck Haise.

Haise évoque le mercato du RC Lens

« C'est un peu l'histoire de beaucoup de clubs, comme le nôtre. L'an passé, nous avions perdu Kalimuendo, Clauss et Doucouré. J'ai confiance en ma cellule de recrutement », estime le manager du RC Lens au micro de RMC Sport , avant de confirmer que Levi Garcia ne sera pas le successeur de Loïs Openda.

Levi Garcia ne remplacera pas Openda