Le RC Lens annonce une signature cruciale sur le mercato

Convoité par de grands clubs européens, à commencer par Naples qui en avait fait sa priorité pour remplacer Kim Min Jae, Kevin Danso a finalement décidé de prolonger au RC Lens jusqu'en 2027. Une signature cruciale pour les Sang-et-Or qui ne pouvaient pas se permettre de laisser filer un autre joueur majeur cet été.

Dauphin du PSG, le RC Lens sort d'une magnifique saison qui s'est donc terminée par une qualification directe pour la Ligue des champions. Mais les Sang-et-Or avaient conscience de se lancer dans le mercato de tous les dangers compte tenu du nombre de joueurs majeurs de son effectif qui seraient convoités. Et les inquiétudes étaient justifiées puisque Seko Fofana s'est engagé avec Al-Nassr et Loïs Openda a rejoint le RB Leipzig. Le RC Lens ne pouvait donc plus se permettre de laisser filer un nouveau cadre.

Le 𝒓𝒐𝒄 reste en place 👊Véritable pilier de la défense artésienne et valeur sûre du collectif, @KevinDanso98 prolonge son a̶v̶e̶n̶t̶u̶r̶e̶ « 𝒘𝒐𝒖𝒉𝒐𝒖 » en Sang et Or jusqu’en 2027. ✍️👉 https://t.co/993quCv4ij#FierDEtreLensois #Danso2027 pic.twitter.com/AGrhJGAloA — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

Danso prolonge au RC Lens

Et pourtant, Kevin Danso a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Convoité par plusieurs clubs européens, il était notamment la priorité de Naples pour remplacer Kim Min Jae. Finalement, le RC Lens a réussi à convaincre son défenseur central de prolonger. « La charnière lensoise conserve son pilier ! Progressivement monté en puissance en deux saisons en Artois, Kevin Danso prolonge le contrat qui le lie au Racing jusqu’en 2027 », officialise le club artésien par le biais d'un communiqué. Une excellente nouvelle pour le RC Lens qui démontre sa capacité à conserver certains de ses meilleurs joueurs face à de grands clubs européens. Une signature cruciale qui enchante Arnaud Pouille.

«Nous sommes forcément ravis de le voir parapher jusqu’en 2027 avec le club»