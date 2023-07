Le RC Lens jette un gros froid pour son prochain transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A deux semaines de la reprise de la Ligue 1, le RC Lens n’a toujours pas terminé son mercato et attend notamment l’arrivée d’un attaquant pour remplacer Loïs Openda qui s’est engagé avec le RB Leipzig. Interrogé sur cette situation, Franck Haise a toutefois reconnu qu’il faudrait se montrer patient dans ce dossier.

Le RC Lens vend la mèche pour ce transfert à 30M€ ! https://t.co/eiBIAbyaS1 pic.twitter.com/jdR5wE3uDB — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Le RC Lens attend un attaquant

« On active déjà différentes pistes. Si on était le 25 août je serais un peu inquiet mais comme on est le 29 juillet et que je connais les contraintes. Je trouve qu’on a déjà bien avancé sur plein de choses », lance le manager du RC Lens pour le site Lensois.com afin d’ajouter qu’il faudra probablement se montrer patient pour ce transfert.

«Il viendra un peu plus tard»