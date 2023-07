Un joueur de Deschamps signe, le RC Lens a trouvé son prochain patron

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, le RC Lens a annoncé deux bonnes nouvelles, les prolongations de Przemyslaw Frankoswki, mais aussi de Brice Samba. Le portier international français est désormais lié au club nordiste jusqu'en 2028. Directeur général de la formation, Arnaud Pouille n'a pas caché sa joie. Selon lui, le portier devrait être l'un des leaders du RC Lens la saison prochaine.

La saison 2022/2023 restera longtemps dans la mémoire de Brice Samba. Appelé en équipe de France pour la première fois, le portier a permis au RC Lens de se qualifier pour la Ligue des champions. Une compétition qu'il disputera avec le club nordiste puisque le portier a renouvelé son contrat ce vendredi. Samba s'est engagé jusqu'en 2028 avec les Sang et Or. Un bol d'air pour le RC Lens, qui a perdu Seko Fofana et Loïs Openda.

Coup de théâtre au RC Lens pour un transfert à 22M€ ! https://t.co/Y8Z3hVNaKV pic.twitter.com/UemTNfi5Nb — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Brice Samba a résisté au côté obscur

Pour annoncer la nouvelle, le RC Lens a fait référence à l'univers de Star Wars : « Après avoir décroché les étoiles en mai, la planète gaillette en a vu défiler cet été. Si Yopenda et l'iconique Sekowalker ont quitté ses rangs, le galactique Obi-Wan Kenobrice n'a pas basculé du côté obscur de la force ». Et pour Arnaud Pouille, Samba a tout pour être le maître de la formation l'année prochaine.

« Il sera le socle de la colonne vertébrale défensive »