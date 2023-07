Transferts : Accord trouvé, le RC Lens fait une annonce surréaliste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le RC Lens a vu partir certains joueurs majeurs comme Seko Fofana ou encore Loïs Openda, Franck Haise pourra bien compter sur Brice Samba pour la saison à venir. Le gardien de l’équipe de France a prolongé son bail jusqu’en juin 2028 et a eu le droit à une annonce pour le moins originale de la formation nordiste.

Si Seko Fofana ou encore Loïs Openda ne découvriront pas la Ligue des champions avec le RC Lens, Brice Samba a bien l’intention d’être à Bollaert pour les prochaines soirées européennes des Sang et Or. Le gardien de l’équipe de France a décidé de prolonger son bail jusqu’en juin 2028, et les Lensois ont officialisé la nouvelle dans une vidéo très originale.

Le RC Lens l’annonce, « le galactique Obi-Wan Kenobrice n'a pas basculé du côté obscur de la force »

Pour informer ses supporters de la prolongation de Brice Samba, le RC Lens a en effet décidé de publier une vidéo parodique de Star Wars, intitulée « Face à la Menace Fantôme », clin d'œil au premier volet de la saga, et faisant ainsi référence aux départs de Seko Fofana et Loïs Openda. « Après avoir décroché les étoiles en mai, la planète gaillette en a vu défiler cet été. Si Yopenda et l'iconique Sekowalker ont quitté ses rangs, le galactique Obi-Wan Kenobrice n'a pas basculé du côté obscur de la force », a-t-on pu lire dans la vidéo, avant de donner rendez-vous pour la suite : « L’empire artésien contre-attaque ».

𝙵𝚊𝚌𝚎 𝚊̀ 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚊𝚌𝚎 𝚏𝚊𝚗𝚝𝚘̂𝚖𝚎... 🪐 pic.twitter.com/7Qq95COKkF — Racing Club de Lens (@RCLens) July 28, 2023

« Il sera le socle de la colonne vertébrale défensive de l’équipe »