La proposition XXL du PSG pour se débarrasser de Mbappé

Thibault Morlain

Le PSG a haussé le ton avec Kylian Mbappé et voilà aujourd’hui le Français privé de tournée au Japon avec le reste du groupe de Luis Enrique. Une décision retentissante qui montre un peu plus la volonté du club de la capitale de se séparer de l’international français. Reste maintenant à trouver un club qui est prêt à accueillir Mbappé et qui a les moyens pour cela. Cherchant une solution, le PSG aurait alors proposé un deal fou au FC Barcelone.

Où jouera Kylian Mbappé pour la saison à venir ? Si pour le moment il reste un joueur du PSG, ayant un contrat jusqu’en 2024, le Français se retrouve poussé vers la sortie par sa direction, ne voulant pas le voir partir libre dans un an. Le transfert de Mbappé est donc au coeur de toutes les rumeurs sur ce marché des transferts. Alors que le natif de Bondy a refusé l’Arabie Saoudite, les regards se tournent naturellement désormais vers le Real Madrid. A moins que Kylian Mbappé ne rejoigne… le FC Barcelone ?

Mbappé à Barcelone, c’est impossible ?

Ces derniers jours, il a en effet été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Kylian Mbappé. Le club catalan est-il réellement en mesure de s’offrir le joueur du PSG ? Compte tenu de la situation financière du Barça, c’est difficilement envisageable. D’ailleurs, suite à cette rumeur Mbappé, en Espagne, de nombreux échos expliquaient que Barcelone n’avait jamais pensé à recruter le natif de Bondy étant donné que cette opération était tout simplement impossible…

Le PSG pousse Mbappé vers le Barça