Mbappé - Verratti : Le PSG prépare deux transferts historiques

Depuis plusieurs années, le PSG a l'habitude de dépenser des sommes folles sur le mercato. Cela a notamment été le cas en 2017 avec les arrivées de Neymar pour 222M€, et Kylian Mbappé pour 180M€. En revanche, quand il s'agit de vendre, Paris a beaucoup plus de mal. Cela pourrait changer avec les possibles départs de Kylian Mbappé, mais aussi celui de Marco Verratti, qui pourraient devenir les plus grosses ventes de l'histoire du PSG.

Il se passe beaucoup de choses au PSG cet été. D'abord, Luis Campos a réussi à faire venir pas moins de six joueurs à Paris, et même sept si l'on compte le retour de Xavi Simons, parti par la suite en prêt au RB Leipzig. Le club de la capitale s'est donc bien renforcé, mais il pourrait aussi considérablement s'affaiblir. L'Arabie saoudite, et Al-Hilal plus précisément, essaye de faire venir Kylian Mbappé. La situation du Français au PSG est trouble, et s'il ne prolonge pas son contrat, Paris aimerait le vendre. La formation saoudienne a proposé 300M€, une offre qui a été accepté par le champion de France, mais pas par le natif de Bondy.

Al-Hilal tente aussi le coup avec Verratti

En plus de Kylian Mbappé, Al-Hilal essaye aussi de faire venir un autre cadre du PSG. C'est Marco Verratti qui pourrait lui aussi rejoindre l'Arabie saoudite. L'italien serait partant pour cette nouvelle aventure, et il serait déjà d'accord avec la formation saoudienne. En revanche, cette dernière n'aurait proposé que 30M€ à Paris pour son milieu de terrain. Le club de la capitale en attendrait bien plus, on parle d'un montant proche des 100M€.

Le PSG n'est pas très bon vendeur

Cela n'a pour le moment que peu de chance d'arriver, mais si Kylian Mbappé et Marco Verratti partent pour de tels montants, ils deviendraient les plus grosses ventes de l'histoire du PSG. Actuellement, c'est Gonçalo Guedes qui occupe la première place du classement. Le Portugais a rapporté 40M€, plus 10M€ de bonus à Paris, lors de son départ en 2017 du côté du FC Valence. C'est David Luiz qui occupe la deuxième place des plus grosses ventes parisienne, avec un transfert estimé à 35M€ lors de son retour à Chelsea, en 2016. Pour compléter le podium, on retrouve un des plus grands joueurs du monde, en la personne de Ronaldinho. Le Brésilien a été vendu 32,25M€ au FC Barcelone en 2003. À la quatrième place c'est un autre international auriverde, puisque Lucas a lui rejoint pour 28,4M€ Tottenham en 2018. C'est Serge Aurier qui ponctue ce top 5. L'Ivoirien, lui aussi vendu à Tottenham, en 2017, avait rapporté 25M€ au PSG.