Mbappé : En panique, le PSG va appeler le Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG espère vendre Kylian Mbappé cet été, le seul club en mesure de résoudre ce feuilleton semble être le Real Madrid. Bien conscients de la situation, les dirigeants parisiens pourraient ainsi être contraints de renouer le lien avec leurs homologues madrilènes.

La guerre est plus que jamais déclarée entre le PSG et Kylian Mbappé. Il faut dire que le 13 juin dernier, l'attaquant français a envoyé une lettre à la direction parisienne afin d'acter sa décision de ne pas activer l'option dont il dispose dans son contrat pour prolonger d'une saison, soit jusqu'en 2025. Une situation qui pousse le PSG à envisager une vente de sa star dès cet été, afin d'éviter un départ libre dans un an qui aurait d'importantes conséquences économiques pour le club de la capitale. Mais encore faut-il convaincre le capitaine de l'équipe de France de partir dès cet été, ce qui n'est pas encore gagné.

Transferts : Le PSG donne son feu vert, le clan Mbappé prévient le Real Madrid https://t.co/Bul7w4AYfW pic.twitter.com/GjznzF0fbg — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Le PSG tente de piéger le Real, c'est un échec

Dans ce bras de fer, le PSG a décidé de sortir les muscles en écartant Kylian Mbappé de la tournée estivale au Japon. Un premier signal fort envoyé sur le mercato et qui confirme que l'ancien Monégasque est officiellement à vendre. Néanmoins, le club de la capitale a parfaitement conscience que son attaquant espère rejoindre le Real Madrid dans un an. Selon AS , c'est la raison pour laquelle le PSG aurait laisse fuiter l'intérêt de nombreux clubs pour Kylian Mbappé. La direction parisienne aurait même accepté l'offre de 300M€ d'Al-Hilal afin de mettre la pression sur les Madrilènes et les convaincre de passer à l'action.

Al-Khelaïfi prêt à appeler Pérez ?