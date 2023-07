Le PSG récupère deux jolis chèques, c’est une surprise

Arnaud De Kanel

Habitué à laisser partir ses meilleurs jeunes joueurs, le PSG négocie de mieux en mieux leurs transferts. Le club de la capitale n'oublie pas d'intégrer les fameux pourcentages à la revente dans les deals et cela lui a permis de récupérer une belle somme cet été.

Le PSG a une enveloppe encore plus fournie que l'été précédent pour recruter. Luis Campos a commencé à la vider en dépensant près de 150M€ pour Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Manuel Ugarte ou encore Xavi Simons. Le club de la capitale a même reçu un coup de pouce puisque deux grosses ventes ont été bouclées.

Les Titis rapportent au PSG

Et elles ne concernent pas directement le PSG. En effet, les clubs vendeurs sont le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen. Les deux formations allemandes ont respectivement vendu Christopher Nkunku et Moussa Diaby. Le PSG avait prévu le coup en négociant un pourcentage à la revente. Pour Nkunku, les Rouge et Bleu ont reçu entre 6 et 7M€, soit 15% de la vente du joueur, et 7 à 9M€ pour Diaby, soit 20%.

