PSG : Mbappé snobe l’Arabie Saoudite, a-t-il raison ? 

Ces derniers jours, le mercato s’est totalement emballé suite à l’offensive de l’Arabie Saoudite pour recruter Kylian Mbappé. Après avoir manqué Lionel Messi, Al-Hilal rêvait donc du numéro 7 du PSG, étant prêt pour cela à faire d’incroyables folies financières. Mais la réponse de Mbappé a fini par tomber et pas question pour lui de rejoindre le choix saoudien. Mbappé fait-il alors le bon choix ?

L’Arabie Saoudite n’en finit plus de faire des folies sur le marché des transferts. Et ces derniers jours, c’est Kylian Mbappé qui s’est retrouvé dans le viseur des Saoudiens et du club d’Al-Hilal. Poussé vers la sortie par le PSG, le Français s’entraîne aujourd’hui à l’écart avec le reste des indésirables. L’Arabie Saoudite a alors voulu en profiter, allant jusqu’à envisager une opération globale à 1 milliard d’euros. Rien que ça. En effet, selon les différentes rumeurs, on parlait d’un chèque de 300M€ pour le PSG ainsi qu’un salaire de 700M€ pour Kylian Mbappé, le tout pour seulement un an afin qu’il puisse rejoindre le Real Madrid libre à l’été 2024.

Mbappé - PSG : La décision est prise ! https://t.co/niragXYcGH pic.twitter.com/bT4G5j5NXL — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Un choix judicieux pour Mbappé ?

Ce n’est visiblement pas une question d’argent pour Kylian Mbappé. En effet, alors qu’une délégation saoudienne est arrivée à Paris pour négocier, le joueur du PSG aurait refusé toute discussion, n’ayant aucun intérêt à rejoindre le championnat d’Arabie Saoudite. Mbappé fait-il alors le bon choix ? En prenant cette décision, le champion du monde 2018 continue donc dans sa position de vouloir rester au PSG, tout en lui laissant la porte ouverte pour rejoindre le Real Madrid ou un autre club européen.

Une folie de refuser l’Arabie Saoudite ?

Il n’empêche que Kylian Mbappé aurait également eu ses raisons d’accepter l’offre d’Arabie Saoudite. Financièrement, 700M€ est une somme complètement folle à refuser. Le joueur du PSG aurait-il dû céder face à ce montant complètement fou ? Un autre argument qui aurait pu pousser Mbappé vers Al-Hilal : le fait qu’il risque de passer une saison blanche à Paris puisque le PSG serait prêt à ne pas le faire jouer de la saison.



Alors, Mbappé a-t-il raison de snober l’Arabie Saoudite ?