PSG : Mbappé a pris sa décision

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Resté à Paris alors que le reste du groupe s'envoler au Japon pour la tournée estivale du PSG, Kylian Mbappé est écarté par sa direction alors qu'il refuse de prolonger son contrat qui s'achève dans un an. Le club de la capitale souhaite le transférer cet été, mais l'attaquant a repoussé les avances d'Al-Hilal, bien décidé à rester en Europe comme le souligne Fabrizio Romano.

Depuis plusieurs jours, le feuilleton Mbappé est clairement relancé. Et pour cause, le PSG a lancé un bras en écartant son attaquant vedette de la tournée au Japon. Par conséquent, le club de la capitale espère un transfert de son joueur dès cet été alors que ce dernier souhaite partir libre, comme en témoigne son refus de négocier avec Al-Hilal. Il faut dire que comme l'assure Fabrizio Romano, Kylian Mbappé veut rester en Europe.

Le PSG boucle un nouveau transfert ! https://t.co/QojpONwTVn pic.twitter.com/PQHlRXKYsk — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

«Mbappé veut continuer en Europe»

« Je peux confirmer que Kylian Mbappé a décidé de ne pas négocier avec Al Hilal, comme l'avait d'abord annoncé L'Equipe. C'est la décision du joueur à ce jour, donc on verra si ça change ou pas, mais pour l'instant il a décidé de ne pas rencontrer la délégation saoudienne à Paris. Pour rappel, Al Hilal a proposé un salaire garanti de 200 millions d'euros pour une année, des contrats commerciaux et 100 % des droits d'image du joueur, soit un paquet de 700 millions d'euros pour le joueur en une seule saison. C'était une proposition énorme et historique, mais la position de Mbappé aujourd'hui est qu'il ne veut pas s'asseoir et négocier avec un club saoudien, en l'occurrence Al Hilal. Voyons si Al Hilal restera à Paris et essaiera de négocier à nouveau ou de proposer un accord différent, mais des sources estiment que Mbappé veut continuer en Europe », explique le journaliste dans sa chronique pour Caught Offside , avant de poursuivre.

«Pour l'instant, il n'y a pas d'autres négociations concrètes»