Surprise, il annonce un prix au rabais pour Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement à vendre depuis qu'il a été écarté de la tournée au Japon et en Corée du Sud par le PSG, Kylian Mbappé n'a pour l'instant fait l'objet que d'une seule offre. Elle venait d'Al-Hilal qui offrait 300M€. Une somme que le club de la capitale devrait rapidement regretter...

Le bras de fer est lancé entre Kylian Mbappé et le PSG. Alors que l'attaquant français refuse de prolonger afin de privilégier un départ libre vers le Real Madrid dans un an, le club de la capitale a décidé de sortir les muscles en écartant sa star de la tournée au Japon et en Corée du Sud, actant ainsi la mise en vente du capitaine de l'équipe de France dès cet été.

Le PSG boucle un nouveau transfert ! https://t.co/QojpONwTVn pic.twitter.com/PQHlRXKYsk — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Moins de 200M€ pour Mbappé ?

L'objectif du PSG est d'éviter de voir son attaquant vedette partir libre. Mais quel prix peut espérer obtenir le club de la capitale ? Selon les informations de Mario Cortegana, le montant réclamé par les Parisiens n'excédera pas les 200M€. Il sera supérieur à 100M€, mais en aucun cas ce transfert battra des records d'après le journaliste de The Athletic , présent sur les ondes de la Cadena COPE.

Al-Hilal offrait 300M€...

Et pourtant, Al-Hilal avait offert 300M€ au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé ce qui en aurait fait le joueur le plus cher de l'histoire. Mais l'international français a finalement décidé de ne pas négocier avec le club saoudien.