Une star les rend fous, le PSG se frotte les mains

Pierrick Levallet

Après plus d'un mois de mercato, le PSG n'a toujours pas trouvé son numéro 9. Le club de la capitale songe à Harry Kane à ce poste, tout comme le Bayern Munich. Le club bavarois pousserait dans ce dossier. Mais face à l'intransigeance de Tottenham, la formation allemande serait en train de perdre patience.

Si le dossier Kylian Mbappé enflamme le mercato ces dernières semaines, le PSG poursuit sa quête d’un nouveau buteur pour la saison prochaine. Le club de la capitale penserait notamment à Harry Kane à ce poste, tout comme le Bayern Munich. La formation allemande est d’ailleurs déjà passée à l’action pour l’anglais, sans trouver d’accord avec Tottenham pour le moment. Et plus le temps passe, plus le club bavarois se crispe dans cette affaire.

Le Bayern Munich perd patience pour Harry Kane

À en croire les informations de SPORT , le Bayern Munich commencerait à perdre patience dans le dossier Harry Kane. Le club bavarois en aurait assez de voir Tottenham recaler ses offres alors que le recrutement d’un nouvel attaquant de pointe se fait de plus en plus urgent en Bavière. Cela pourrait ainsi profiter au PSG, puisque le pensionnaire de Bundesliga pourrait finalement se tourner vers d’autres options si les choses ne se décantent pas rapidement pour le buteur anglais.

