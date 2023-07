Mercato : La presse anglaise révèle la prochaine folie du PSG

Thibault Morlain

Du côté du PSG, on se cherche toujours un buteur sur le marché des transferts. C’est la priorité de Luis Campos, mais qu’est-ce que cela est compliqué de boucler un dossier. Le club de la capitale ne manque toutefois pas d’idées pour trouver son bonheur. La priorité du PSG se nommerait ainsi Harry Kane et pour le joueur de Tottenham, les Parisiens seraient prêts à tout.

Malgré les arrivées de Marco Asensio et Kang-in Lee dans le secteur offensif cet été, le PSG est toujours en quête de renforts en attaque. Toujours dans l’incertitude de savoir si Kylian Mbappé partira ou non, le club de la capitale travaille pour faire venir un buteur et un ailier droit. Recruter un numéro 9 est la priorité de Luis Campos, lui qui avait manqué le coche avec Robert Lewandowski. Reste maintenant à trouver la perle rare et ça, c’est une autre histoire.

Les surenchères du PSG

Plusieurs noms ont circulé au PSG, mais un en particulier semble retenir avant tout l’attention des Parisiens : Harry Kane. Aujourd’hui à Tottenham, le Britannique serait proche d’un départ cet été. Pour aller au PSG ? Le club de la capitale souhaiterait en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour arriver à ses fins. Alors que le Bayern Munich serait également prêt à formuler une grosse proposition aux Spurs, le PSG serait prêt à offrir encore plus. Selon les informations du Guardian , les champions de France devraient à chaque fois surenchérir pour espérer avoir Harry Kane.

Kane a déjà tranché pour le PSG