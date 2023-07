Transfert : Le PSG se prend un gros râteau sur le mercato !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé par le10sport.com, le PSG a priorisé la venue de Bernardo Silva cet été. Après une première offre transmise à Manchester City, Paris est revenu à la charge avec une proposition plus ambitieuse. Malheureusement pour Luis Campos, les choses ne se sont pas passées comme prévues…

Prêt à perdre Kylian Mbappé, le PSG continue son offensive sur le mercato. Luis Campos et ses équipes ont déjà sorti le bleu de chauffe avec plusieurs recrues à tous les étages. Milan Skriniar et Lucas Hernandez en défense, Manuel Ugarte, Cher Ndour et Kang-in Lee au milieu du terrain et Marco Asensio pour l’attaque. Un premier volet intéressant mais Paris espère d’autres transferts, notamment si Mbappé s’en va.

Bernardo Silva, la priorité

Depuis un an, le PSG rêve de mettre la main sur Bernardo Silva. Luis Campos a d’ailleurs tenté, dès son arrivée, de recruter le Portugais qu’il avait déjà déniché lorsqu’il évoluait à Monaco. Mais Manchester City a mis son veto. Un an plus tard, on prend les mêmes et on recommence ! Le PSG est d’ailleurs passé à l’offensive avec une première offre de transfert. Mais là encore, City a dit non.

Manchester City refuse tout