Inquiétude après son transfert au PSG, il monte au créneau

Thibault Morlain

Parmi les recrues estivales du PSG, on retrouve notamment Lucas Hernandez. Le Français a été recruté au Bayern Munich. Il vient ainsi renforcer le secteur défensif de Luis Enrique, mais voilà que son arrivée soulève quelques interrogations concernant son état de santé. En effet, Lucas Hernandez revient d’une grosse blessure au genou intervenue à la Coupe du monde. Interrogé sur le sujet, le joueur du PSG a fait le point.

Après 4 saisons au Bayern Munich, Lucas Hernandez a décidé de relever un nouveau challenge. Chaud à l’idée de rejoindre le PSG, l’international français a posé ses valises dans la capitale. Mais l’une des questions est de savoir dans quelle forme physique se trouve Lucas Hernandez. Ces dernières années, il a accumulé les blessures et on se souvient notamment de celle au genou, intervenue avec l’équipe de France lors de la dernière Coupe du monde.

Le PSG lâche 45M€, il dit tout sur son transfert https://t.co/LopsEpAGAG pic.twitter.com/CUzCGp7ld6 — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

« Je me sens très bien »

Les questions se posent donc sur l’état de Lucas Hernandez. Pour L’Equipe , le joueur du PSG a alors apporté des réponses, expliquant : « Cela a été une blessure très compliquée mais je suis rétabli, je me sens très bien. J'ai repris normalement avec l'équipe. J'ai des charges de travail spécifiques. En plus des entraînements avec le groupe, je fais plus de renforcement musculaire ».

« J’espère pouvoir enchaîner les rencontres »