Marseillais, il répond à la polémique après son transfert au PSG

Cet été, le PSG s'est attaché les services de Lucas Hernandez. Cependant, ce transfert a divisé les supporters parisiens au vu des origines du défenseur de 27 ans, né à Marseille. Le champion du monde 2018 a alors tenu à mettre les choses au clair, affirmant qu'il comptait tout donner pour représenter au mieux le club de la capitale.

Si le PSG a déjà bouclé plusieurs arrivées depuis le début du mercato, un transfert a divisé les supporters parisiens. Le club de la capitale s’est en effet attaché les services de Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich. Seul problème, le champion du monde 2018 est né à Marseille. Certaines de ses déclarations sur le PSG et l’OM ont d’ailleurs refait surface avant et après son arrivée dans la capitale. Malgré tout, Lucas Hernandez a voulu mettre les choses au clair.

« Les critiques liées à ma signature au PSG ? Cela ne fait pas plaisir. Après, je comprends les gens parfaitement, je suis jeune et j'ai eu des propos maladroits sur l'OM et le fait que je ne jouerais jamais au PSG. Je suis conscient de la situation, j'arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot. Ils le verront très vite. Je suis très compétiteur et, dès mon premier match, je donnerai tout pour ce maillot » a lancé le défenseur de 27 ans dans un entretien accordé à L’Equipe .

