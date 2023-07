Un Marseillais signe au PSG, il balance cash

La rédaction

Né à Marseille, Lucas Hernandez a pris une décision risquée en signant avec le PSG. Le champion du monde 2018 s'est engagé pour cinq saisons avec le club parisien, qui est parvenu à rafler la mise. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern Munich, a évoqué ce départ, mais aussi son impuissance dans ce dossier.

Un Marseillais signe au PSG et affiche sa fierté. Scène plutôt rare dans le monde du football. C'est pourtant ce qu'il s'est passé lors de ce mercato. Lucas Hernandez s'est engagé avec le PSG et a justifié sa décision aux médias du club. « Je suis fier d’être au PSG et je donnerait tout pour Paris comme je l’ai toujours fait dans les clubs où j’ai joué ainsi qu’en équipe de France. Je vous donne rendez-vous sur le terrain au plus vite pour que mes paroles deviennent des actes » avait déclaré Hernandez. Un transfert, qui a fait parler et créer la polémique. Certains supporters parisiens lui ont promis l'enfer dans les prochaines semaines. En Allemagne, autre ambiance. On déplore son départ.

« Quand un joueur indique clairement qu’il veut partir... »

Entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel est revenu sur le transfert d'Hernandez. « J’apprécie beaucoup Lucas, confie le technicien allemand. Après sa blessure, il a laissé un grand vide avec Manuel Neuer. Quand un joueur indique clairement qu’il veut partir et qu’il a une offre lucrative, et que nous pensons que nous avons une alternative qui comble cette lacune, nous acceptons » a-t-il confié.

