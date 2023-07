OM : Il lâche une déclaration folle après son transfert au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voilà une déclaration, qui pourrait faire enrager l'OM. Né à Marseille il y a maintenant 27 ans, Lucas Hernandez, nouvelle recrue du PSG, a présenté le club parisien comme le plus grand club français. Une nouvelle sortie, qui pourrait faire réagir sur les réseaux sociaux, alors que certaines déclarations du joueur tricolore ressurgissent.

Et de cinq pour le PSG ! Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kang-In Lee, le club parisien a officialisé l'arrivée de Lucas Hernandez. Arrivé en provenance du Bayern Munich, l'international français s'est engagé pour cinq saisons avec le club parisien. Une opération loin de faire l'unanimité auprès des supporters parisiens. Et pour cause, Hernandez est né il y a 27 ans à Marseille. Lors d'un entretien au média du club, le latéral gauche à tenu à désamorcer la polémique. « Paris ou Marseille ? Ici c’est Paris » a-t-il clamé. Mais ce n'est pas suffisant, surtout que certains sur les réseaux sociaux publient des vidéos d'archive montrant Hernandez clamer son amour pour l'OM.

Ça y est je suis Parisien et je donnerai tout pour le PSG comme je l’ai toujours fait partout où j’ai joué…🔴🔵#21Allez Paris @PSG_inside pic.twitter.com/hieghnJRNT — Lucas Hernández (@LucasHernandez) July 9, 2023

Pour Hernandez, le PSG est le plus grand club français

Alors, quelques minutes après sa signature au PSG, Lucas Hernandez a publié un nouveau message sur Twitter pour saluer le prestige du club parisien. « Je suis très heureux de vous annoncer ma signature au PSG. Découvrir le championnat de France et la Ligue 1 en signant dans le plus grand club français était une évidence pour mois » a confié le joueur.

« Je suis fier d’être au PSG »