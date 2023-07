Mercato : La presse espagnole annonce un transfert au PSG

Axel Cornic

Avec une attaque en totale révolution, le Paris Saint-Germain se cherche toujours un numéro 9 en ce mercato estival. Et alors que les noms de Victor Osimhen ou Harry Kane sont évoqués, la priorité serait désormais un international français qui a disputé la dernière Coupe du monde. Il s’agirait de Randal Kolo Muani, qui a explosé cette saison en Bundesliga sous les couleurs de Francfort.

Depuis le départ d’Edinson Cavani, le PSG n’a plus retrouvé de véritable attaquant de pointe. Avec le départ de Lionel Messi, celui possible de Neymar et également celui de Kylian Mbappé, le moment semble parfait pour enfin se trouver un numéro 9 et la solution pourrait venir d’Allemagne.

Kolo Muani, la nouvelle priorité

Le Parisien et L’Equipe ont en effet annoncé que le PSG souhaiterait miser gros sur Randal Kolo Muani, ancien du FC Nantes qui a rejoint Francfort l’été dernier. Son transfert pourrait se boucler autour des 80 ou 100M€, ce qui serait une plus-value incroyable pour le club allemand, qui l’avait accueilli libre.

Une arrivée imminente au PSG ?