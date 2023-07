Le PSG rêve d’un buteur, une nouvelle annonce tombe

Hugo Chirossel

Toujours en quête d’un attaquant sur le marché des transferts, le PSG continue d’explorer plusieurs pistes, notamment celle menant à Harry Kane. Le club de la capitale n’est pas le seul à s’intéresser à l’attaquant de Tottenham, puisque le Bayern Munich est également sur le coup. Un sujet sur lequel a été interrogé l’entraîneur bavarois, Thomas Tuchel.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG s’est lancé à la recherche d’un attaquant. En ce sens, plusieurs noms ont été annoncés dans le viseur des dirigeants parisiens. Comme indiqué par L'Équipe , ils sont d’ailleurs passés à l’action dans le dossier Rasmus Höjlund.

Mercato : Un joueur du PSG annonce son départ à Luis Enrique https://t.co/K3lPWRzZtG pic.twitter.com/8ROiRwlNje — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Le PSG a proposé 50M€ pour Höjlund

En effet, le PSG a formulé une offre de 50M€ afin de s’attacher les services de l’attaquant de l’Atlanta, dont il attend désormais la réponse. Mais le club de la capitale est aussi dans la course pour recruter Harry Kane, également pisté par le Bayern Munich. Après la défaite face à Manchester City en match amical (1-2), Thomas Tuchel a été interrogé sur l’international anglais en conférence de presse.

« Je n’ai rien à cacher à propos d’Harry Kane »