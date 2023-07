Le PSG dégaine une offre de 50M€ sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête d'un buteur d'ici la fin du mercato, le PSG a multiplié les pistes, en vain pour le moment. Depuis quelques jours, la piste menant à Rasmus Höjlund semble avoir pris de l'épaisseur, au point qu'une offre 50M€ aurait été transmise à l'Atalanta pour son buteur.

C'est le principal objectif du PSG d'ici la fin du mercato. Après avoir déjà attiré six nouveaux joueurs, essentiellement dans le secteur défensif et au milieu de terrain, le club de la capitale a bien l'intention d'attirer des renforts offensifs d'envergure, notamment au poste d'avant-centre.

Le PSG boucle un nouveau transfert ! https://t.co/QojpONwTVn pic.twitter.com/PQHlRXKYsk — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Le PSG offre 50M€ pour Rasmus Höjlund

Dans cette optique, plusieurs pistes ont été étudiées à l'image de celles menant à Harry Kane, Dusan Vlahovic ou encore Victor Osimhen. Mais ces derniers jours, le nom de Rasmus Höjlund circule de plus en plus. Et selon les informations de L'EQUIPE , le PSG aurait dégainé une première de 50M€ afin de convaincre l'Atalanta.

Manchester United est également dans le coup