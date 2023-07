Le PSG s'attaque à un crack, il va faire une victime

Amadou Diawara

Désireux de recruter un nouveau buteur cet été, le PSG aurait jeté son dévolu sur Rasmus Hojlund, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Atalanta. Et malheureusement pour Hugo Ekitike, la signature du crack danois de 20 ans devrait provoquer son départ de Paris d'ici la fin de ce mercato.

Après avoir bouclé les transferts de Marco Asensio, Kang-In Lee, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Milan Skriniar et de Lucas Hernandez, le PSG ne voudrait pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi voudraient encore régaler Luis Enrique sur le mercato. Plus précisément, le président du PSG et son conseiller football souhaiteraient recruter un tout nouveau numéro 9.

Ekitike sacrifié par le PSG à cause d'Hojlund ?

Pour ce faire, la direction du PSG aurait identifié le profil de Rasmus Hojlund. Et l'arrivée du crack de l'Atalanta à Paris devrait provoquer le départ d'un autre attaquant. En effet, le PSG devrait se séparer d'Hugo Ekitike (21 ans)s'il parvient à boucler la signature de Rasmus Hojlund lors de ce mercato estival.

Manchester United va passer à l'offensive