Kylian Mbappé ne lâche rien, la guerre est totale avec le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé semble bien décidé à honorer son bail jusqu'à son terme malgré la ferme volonté du PSG de le vendre dans les prochains jours. L'attaquant français n'a qu'une seule idée en tête, à savoir rejoindre le Real Madrid.

Cet été, le feuilleton Mbappé a pris une nouvelle tournure. Et pour cause, après avoir envoyé une lettre à sa direction pour entériner son choix de ne pas activer l'option dans son contrat qui lui permettait de prolonger d'une saison, l'attaquant français a fait enrager le PSG. A tel point que le club de la capitale a décidé de ne pas le convoquer au Japon pour sa tournée estivale, ouvrant clairement la porte à un transfert dès cet été.

PSG : Incroyable, Mbappé veut attaquer le PSG https://t.co/4gJmCq35gB pic.twitter.com/ZDQNsos5yT — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Mbappé adopte une position jusqu'au-boutiste

Mis à l'écart pour la tournée estivale, Kylian Mbappé pourrait également l'être pour le reste de la saison s'il refusait de partir cet été. Mais visiblement, cela n'effraie pas le capitaine de l'équipe de France. En effet, selon les informations de Libération , l'attaquant du PSG adopte une position jusqu'au-boutiste. L'ancien Monégasque serait même prêt à se contenter de bouts de match durant toute la saison à venir. Il pourrait en profiter pour démontrer son importance et son talent en se rendant décisif sur ses quelques minutes de jeu. Reste désormais à savoir si le PSG et Kylian Mbappé iront au bout de leur conviction.

Le Real Madrid ou rien pour Mbappé ?