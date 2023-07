Le PSG lui a déclaré sa flamme, c’était perdu d’avance

Thomas Bourseau

Jude Bellingham a été grandement courtisé par le gratin européen à l’approche du mercato estival, y compris le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi qui déclarait sa flamme à l’Anglais pendant la Coupe du monde. Le Real Madrid est sorti victorieux, pour le plus grand bonheur du joueur.

En juin dernier, le Real Madrid a mis la main sur l’un des derniers joyaux du football anglais. Que ce soit le Bayern Munich, le PSG, Liverpool ou encore Manchester United, ils étaient beaucoup à espérer mettre la main sur Jude Bellingham. À commencer par le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, qui affirmait en décembre dernier à Sky Sports que tout le monde voulait l’international anglais de 20 ans et que le PSG faisait partie de cette liste.

«Je pense que c'est le meilleur club, les meilleurs joueurs, les meilleures personnes avec qui apprendre»

Finalement, c’est le Real Madrid qui a raflé la mise dans le feuilleton Jude Bellingham. Ces dernières heures, Bellingham s’est arrêté au micro de Sky Sports après la victoire du Real Madrid face à Manchester United dans le cadre de la tournée américaine de pré-saison du club merengue. Au cours de la rencontre remportée par le Real Madrid sur le score de deux buts à zéro, ce sont deux recrues du club qui se sont illustrées, en les personnes de Joselu et de Bellingham. Et si le PSG espérait boucler cette opération, le club parisien partait de trop loin. « Comme je l'ai déjà dit, je pense que Madrid est la plus grande équipe du monde. Je pense que c'est le meilleur club, les meilleurs joueurs, les meilleures personnes avec qui apprendre, alors je suis ici et je suis très heureux de ce début, mais je ne m'emballe pas. Je comprends qu'il y a des tests plus importants à venir dans la saison, mais je veux trouver un rythme et prendre du plaisir à jouer avec mes coéquipiers et c'est ce que je fais jusqu'à présent, donc je pense que jusqu'à présent tout va bien ».

Surprise, le PSG a tenté un deal surréaliste sur le mercato https://t.co/0wxC6KrJIS pic.twitter.com/SuVZn8WSMB — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

«Je connais le rôle dans lequel le manager veut que je joue»